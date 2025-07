Am 1. Juli hat in der Fritz-Hesse-Straße der „Gemüse Kebab“ am Hauptbahnhof eröffnet. Es ist ein traditionsreicher Imbiss-Standort. Was das Besondere an dem Laden ist.

Dessau/MZ. - Für Irritation habe der Name des Ladens bereits gesorgt, verrät Martin Der vorherige Inhaber habe sich direkt an ihn gewandt und gefragt, ob er Interesse an dem Laden habe., Inhaber des am 1. Juli eröffneten „Gemüse Kebab“ am Hauptbahnhof in der Fritz-Hesse-Straße 41. Denn Passanten wollten gerne Fleisch essen und nicht nur Gemüse. Doch Benckenstein konnte sie beruhigen, denn die meisten Speisen sind mit Hähnchenfleisch.