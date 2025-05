Aschersleben/MZ - Soziale Medien wie Instagram, Tiktok und Co. gehören für viele junge Menschen zum Alltag – so auch für David Schrumpf. Die Inhalte, die ihm angezeigt werden, dürften sich wohl aber von dem unterscheiden, was die meisten dort konsumieren: „Manche schauen in den sozialen Medien Koch- oder Auto-Videos. Ich sehe Videos vom Schweißen“, sagt der 19-Jährige, der beim Bauunternehmen Jaeger in Bernburg eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker absolviert und vor kurzem einen Erfolg feiern konnte: Beim Wettbewerb „Jugend schweißt“ hat er sich den Titel des Bezirkssiegers im Raum Magdeburg gesichert.

