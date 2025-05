SLk live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Wer sich in Barby als Kind in der Zeitung entdeckt hat, warum ein gefährliches Manöver an der Bahnschranke in Bernburg vor Gericht landet, wieso in Westeregeln das Tor am Gerätehaus zu klein für das neue Feuerwehrauto ist: Im Ticker von Dienstag, 20. Mai 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.