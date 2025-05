Seeland/Aschersleben/MZ - Johanna Kunert atmet erleichtert auf. Zwar war es nicht leicht, auch in diesem Jahr wieder genügend Teilnehmer für die „Offenen Gärten“ zu finden, doch am Ende sind es so viele geworden, dass neugierige Gartenfreunde ordentlich Auswahl haben. Jeweils sieben Gartenbesitzer werden an beiden geplanten Terminen ihre Pforten öffnen. Dabei nimmt einer an beiden Veranstaltungen teil.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.