In Walbeck haben sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus anderen „Walbecks“ getroffen.

Die Freiwillige Feuerwehr des Hettstedter Ortsteils Walbeck hatte Kamerade aus den Wehren in Walbeck (Stadt Geldern) und Walbeck (Ortsteil der Stadt Oebisfelde-Weferlingen) eingeladen.

Walbeck/Mz. - „Das erste Treffen war toll und wir wollen jetzt weiter in Kontakt bleiben“, sagt Mario Adlich, stellvertretender Wehrleiter in der Freiwilligen Feuerwehr Walbeck. Die hatten sich nun zum Tag der offenen Tür in ihrem Gerätehaus die Kameraden der Feuerwehren aus zwei anderen „Walbecks“ eingeladen.