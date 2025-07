Parteien planen Fusion Zwischen Boje und Brüssel: Süßer See wird politisch

Ein Sprung ins Wasser, ein politisches Signal: Beim Treffen am Süßen See sprechen die Freien Bürger Mitteldeutschlands (FBM) und die Partei des Fortschritts (PdF) über eine mögliche Fusion. Was das für die FBM in Mansfeld-Südharz bedeutet – und warum Europaabgeordneter Lukas Sieper dabei baden geht.