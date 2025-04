Aufwertung für den Tourismus Neue Chance für Schloss Seeburg: Welches Prestigeobjekt am Süßen See entstehen soll

Wirtschaftshof des Schlosses Seeburg wird Bestandteil eines Investitionsvorhabens der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land. Insgesamt soll am Süßen See in den kommenden Jahren ein Prestigeprojekt entstehen. Was genau geplant ist.