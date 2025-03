Was hat Ortsbürgermeister Ralf Leberecht aus Aseleben in diesem Jahr auf der Agenda? Warum manchmal auch Torten sehr wichtig sein können.

Ortsbürgermeister in einer Hammerregion am Süßen See

Ortsbürgermeister Ralf Leberecht an einem seiner Lieblingsplätze in Aseleben.

Aseleben/MZ - „Machen 2025!“ Das ist Ralf Leberechts Slogan für dieses Jahr. Seine Schreibtischunterlage dient ihm als Gedächtnisstütze, für das, was zu tun ist. Das A3-große Papier ist dicht beschrieben. Der wiedergewählte Ortsbürgermeister will in Aseleben in diesem Jahr viel anpacken.