Jessen/MZ - Bislang unbekannte Täter haben in Jessen zwei Mopeds aus einer Garage gestohlen. Nach Angaben des Wittenberger Polizeireviers handelt es sich bei dem Diebesgut um zwei Fahrzeuge des Typs Simson „Schwalbe“ – eines in der Farbe Weiß, das andere in Blau.

Die Mopeds waren in einer Garage in der Straße der Jugend untergebracht und dort nach Angaben der Polizei gesichert abgestellt. Der Diebstahl wurde der Polizei am Sonntagmittag angezeigt, soll aber bereits in den vergangenen neun Tagen passiert sein.

Die Besitzer im Alter von 41 und 46 Jahren schätzten den Gesamtschaden auf rund 3.000 Euro. Die Polizei hat bereits ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.