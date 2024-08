Neuanschaffung in Aseleben am Süßen See

Aseleben/MZ - Ortsbürgermeister Ralf Leberecht ist stolz wie Bolle auf das neue Wahrzeichen seiner Heimatgemeinde Aseleben. Am Freitagmorgen wurde es am Strandbad in Aseleben aufgestellt und die Luftpolsterfolie entfernt, es also quasi enthüllt. Es ist eine Bank. Natürlich nicht irgendeine Bank, sonst würde Leberecht sie nicht als neues Wahrzeichen der Gemeinde bezeichnen. „Es ist eine Influencer-Bank“, sagt Leberecht und grinst jungenhaft. Er stellt sich schon viele, viele junge und ältere Gäste des Strandbades vor, wie sie an der Bank posieren, Fotos von sich machen und auf den Social-Media-Kanälen weltweit verbreiten und damit Werbung für Aseleben am See machen.

Künftiges Motiv auf Hochzeitsfotos?

Und bestimmt wird das neue Sitzmöbel auch als Deko für Hochzeitsfotos dienen, ist sich Leberecht sicher. Probehalber demonstriert er dem Bauteam, wie er sich das vorstellt, wie der Bräutigam lässig an der Bank lehnt, den Blick in die Ferne, also auf den Süßen See gerichtet, daneben die Braut und zwischen den beiden der Hinweis aufs wunderschöne Aseleben. „Die Welt trifft sich am Süßen See“, steht in großen Lettern an der Lehne.

In der Werkstatt der Heilpädagogischen Hilfe in Querfurt gebaut

Tatsächlich wurde die Bank auf Beschluss des Ortschaftsrates angeschafft und finanziert aus Geldern, die den Ortschaften von der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land für die „Heimatpflege“ zur Verfügung gestellt werden sowie auch aus Spenden, die zur 900-Jahr-Feier eingingen, so Leberecht. Angefertigt wurde die Bank in ungewöhnlichem Format in der Holzwerkstatt der Heilpädagogischen Hilfe in Querfurt. „Wir bauen ja häufiger Relaxbänke wie diese, aber nicht in dieser Größe“, sagte Carsten Seidel, er ist der Technische Leiter der Heilpädagogischen Hilfe Querfurt. Die Bank besteht aus einer besonders wetterbeständigen Mischung aus Douglasie und Lärche. Damit sie auch in Zukunft so schmuck aussieht wie jetzt, werden die Querfurter die Bank auch in Zukunft warten und pflegen. „Wir sind auch bereits damit betraut, die Sitzgruppen am Strandbad in Schuss zu halten“, sagte Seidel.