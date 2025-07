Dessau/MZ. - Nach dem Abheben von Geld in der Sparkassenfiliale in der Dessauer Poststraße ist am Donnerstagabend, 17. Juli, ein junger Mann ausgeraubt worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag gemeldet – verbunden mit einem Zeugenaufruf.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte ein 19-Jähriger gegen 22.15 Uhr in der dortigen Bankfiliale Bargeld abgehoben. Nach Verlassen der Filiale sei er von einem Mann erst aufgefordert worden, seine Taschen zu leeren, dann habe der Täter den jungen Mann mit Worten bedroht und ihm das Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro entrissen. Der Unbekannte sei dann in Richtung Rabestraße geflüchtet. Der Geschädigte aus Dessau-Roßlau blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Der Täter soll etwa 16 bis 17 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß gewesen sein. Er war von kräftiger Gestalt, hatte schwarze gelockte Haare und war dunkel bekleidet, auffällig war eine schwarze Bauchtasche mit einem kleinen Logo. Nach Angaben der Polizei war der Täter arabischen Phänotyps. Eine Nahbereichsfahndung blieb ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise zum mutmaßlichen Täter oder zum Tatgeschehen nimmt das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/25030 entgegen.