Weißenfels/MZ - Ein unbekannter Autofahrer hat sich in der Nacht zu Freitag zwischen dem Merseburger Ortsteil Beuna und Reichardtswerben bei Weißenfels eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Laut Revier Burgenlandkreis war Streifenbeamten in Beuna der viel zu schnell fahrende Pkw aufgefallen. Als sie diesen kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und raste davon. Die Verfolgungsfahrt endete in Reichardtswerben, wo die Beamten den verschlossenen und verlassenen Wagen vorfanden. Vom Fahrer fehlte jede Spur. Bei der Durchsuchung des geöffneten Autos fanden die Beamten einen gestohlenen Personalausweis. Die Kennzeichen waren zur Fahndung ausgeschrieben, das Fahrzeug behördlich stillgelegt. Die Ermittlungen laufen.