Die Bernburger Verwaltung rüstet zum bevorstehenden Stadt- und Rosenfest in der kommenden Woche auf. Welche Vorkehrungen noch getroffen werden.

So verschärft Bernburg die Sicherheitsvorkehrungen für das Stadt- und Rosenfest

Die massiven Pflanzkübel wie hier am Karlsplatz sollen als Barrieren dienen.

Bernburg/MZ. - Aufmerksamen Bernburgern dürften sie schon aufgefallen sein: die neuen massiven Pflanzkübel am Lindenplatz, an der Poststraße und auch am unteren Karlsplatz, die seit wenigen Tagen das Stadtbild noch grüner machen.