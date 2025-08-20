Nachdem 2024 nur etwa ein Viertel der üblichen Menge gelesen werden konnte, stehen die Winzer von Saale-Unstrut vor einer guten Ernte. Freyburger Genossenschaft mahnt jedoch Ertragsbegrenzung an.

Mit Video: Warum eine bessere Ernte für die Saale-Unstrut-Winzer auch Nachteile bringt

Hauptrebschutzwärtin Franziska Zobel und Weinbergbesitzer Fabrice Pierard bei der Bonitur in der Lage Steigraer Hahnenberge.

Freyburg/Steigra. - Mehr Getreide, viel mehr Obst – die Ernte 2025 ist eine deutlich bessere als jene im vergangenen Jahr, als Wetterunbilden das Ergebnis stark beeinträchtigten. Was die Bauern freut, freut auch die Winzer, denn nachdem die Spätfröste im 2024er-Frühling für einen extremen Ertragseinbruch an Saale-Unstrut gesorgt hatten, hängen nun die Rebstöcke wieder voller Trauben. Doch im Gegensatz zu den Erfolgen auf den Äckern und in den Plantagen ist im Weinbau ein Überangebot an Früchten nicht unbedingt willkommen.