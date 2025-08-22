Triste Fassade im „Landei“ ist nun bunt Rätselhafte Graffiti für Tagespflege in Hundeluft - Welche besondere Aufgabe die Märchenwand hat
Der Pflegedienst Dießner hat vier Graffitikünstler mit der Gestaltung einer Fassade beauftragt. Wie den betreuten Senioren die einfache Beschäftigung mit Kunst zugutekommen soll.
22.08.2025, 08:00
Dessau/Hundeluft/Mz. - Der Vorher-Nachher-Vergleich ist absolut frappierend: Die backsteinbraune Fassade einer alten Scheunenwand hat sich verwandelt in ein leuchtend buntes Märchen-Kaleidoskop. Seit Frühjahr 2024 beinahe über Nacht zieren Arbeiten von Graffiti-Künstlern aus Stadt und Region eine Hofseite im „Landei“ vom Pflegedienst Dießner in Hundeluft.