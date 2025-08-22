weather wolkig
  4. Triste Fassade im „Landei“ ist nun bunt: Rätselhafte Graffiti für Tagespflege in Hundeluft - Welche besondere Aufgabe die Märchenwand hat

Der Pflegedienst Dießner hat vier Graffitikünstler mit der Gestaltung einer Fassade beauftragt. Wie den betreuten Senioren die einfache Beschäftigung mit Kunst zugutekommen soll.

Von Silvia Bürkmann 22.08.2025, 08:00
Die Graffiti-Künstler Till Neuenfeldt (l.) und Joerg Schnurre (r.) mit Pflegerin Ines Turtschan vor der neuen Fassade bei der Tagespflege Dießner in Hundeluft.
Die Graffiti-Künstler Till Neuenfeldt (l.) und Joerg Schnurre (r.) mit Pflegerin Ines Turtschan vor der neuen Fassade bei der Tagespflege Dießner in Hundeluft. Foto: Sib

Dessau/Hundeluft/Mz. - Der Vorher-Nachher-Vergleich ist absolut frappierend: Die backsteinbraune Fassade einer alten Scheunenwand hat sich verwandelt in ein leuchtend buntes Märchen-Kaleidoskop. Seit Frühjahr 2024 beinahe über Nacht zieren Arbeiten von Graffiti-Künstlern aus Stadt und Region eine Hofseite im „Landei“ vom Pflegedienst Dießner in Hundeluft.