Der Pflegedienst Dießner hat vier Graffitikünstler mit der Gestaltung einer Fassade beauftragt. Wie den betreuten Senioren die einfache Beschäftigung mit Kunst zugutekommen soll.

Rätselhafte Graffiti für Tagespflege in Hundeluft - Welche besondere Aufgabe die Märchenwand hat

Die Graffiti-Künstler Till Neuenfeldt (l.) und Joerg Schnurre (r.) mit Pflegerin Ines Turtschan vor der neuen Fassade bei der Tagespflege Dießner in Hundeluft.

Dessau/Hundeluft/Mz. - Der Vorher-Nachher-Vergleich ist absolut frappierend: Die backsteinbraune Fassade einer alten Scheunenwand hat sich verwandelt in ein leuchtend buntes Märchen-Kaleidoskop. Seit Frühjahr 2024 beinahe über Nacht zieren Arbeiten von Graffiti-Künstlern aus Stadt und Region eine Hofseite im „Landei“ vom Pflegedienst Dießner in Hundeluft.