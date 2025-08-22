Pothole Rodeo 2025 „Schade, dass es schon vorbei ist“: Köthener Ehepaar berichtet von Erlebnissen bei einer Rallye durch das Baltikum
Vier Teams aus Köthen, Aken, Merzien und Bernburg fuhren beim diesjährigen „Pothole Rodeo“ quer durch das Baltikum. Für Alexander und Nancy Schultz endete die abenteuerliche Rallye leider viel zu früh. Warum das Paar nun schon zum dritten Mal an dem Rodeo teilgenommen hat und was sie unterwegs so erlebt haben.
Köthen/MZ. - „Es ist wie jedes Jahr: Schade, dass es schon wieder vorbei ist.“ Alexander und Nancy Schultz aus Köthen ziehen eine positive Bilanz nach ihrer Rückkehr vom diesjährigen „Pothole Rodeo“.