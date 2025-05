Stadtrat beschließt neues Standortkonzept für Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Warum in Gerbitz eine Fläche außen vor gelassen wird.

Der Nienburger Stadtrat hat ein Konzept beschlossen, in dem Flächen für Photovoltaikanlagen ausgewiesen sind.

Nienburg/MZ. - Der Stadtrat der Stadt Nienburg hat in seiner Sitzung am 29. Juni 2023 einen wichtigen Schritt in Richtung nachhaltiger Energieversorgung getan: Er beschloss die Vergabe der Fortschreibung des Standortkonzepts für Freiflächen-Photovoltaikanlagen.