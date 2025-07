Dow schließt Chemieanlage in Schkopau Über 100 Jobs weg: Schock für Mitarbeiter - Hat der Standort noch eine Zukunft?

Dow schließt eine Chemieanlage am Standort in Schkopau. Was Beschäftigte jetzt hoffen, wie die Kommunalpolitik aus dem Saalekreis reagiert und was man sich vor Ort für die Zukunft des Standorts wünscht.