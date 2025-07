Im Süden von Halle bekommen viele Anwohner wochenlang keine Briefe zugestellt. Die Folgen sind dramatisch. Was die Deutsche Post dazu sagt.

Carla Göttert bekommt wie viele Menschen in Halle-Ammendorf aktuell nur alle paar Wochen ihre Post zugestellt. Dadurch verpasst sie wichtige Fristen und Rechnungen.

Halle (Saale)/MZ. - Wieder wartet Carla Göttert seit fast drei Wochen auf ihre Post. Am 24. Juni kamen die letzten Briefe bei ihr an. Seitdem herrscht Ruhe bei der Ammendorferin. Und das nicht zum ersten Mal, denn so läuft es bei Göttert seit Monaten.