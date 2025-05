Während ihrer zwei Wochen als Stadtschreiberin in Aschersleben geht die Niederländerin Marjolein Visser einer ganz persönlichen Geschichte ihrer Freundin nach. Was Aschersleben damit zu tun hat.

Stadtschreiberprojekt „Nine Points of View“

Aschersleben/MZ - Seit Oktober vergangenen Jahres hat Aschersleben immer wieder internationale Besucher: Im Rahmen des Projekts „Nine Points of View“ gastieren nacheinander und jeweils für zwei Wochen Autoren aus Deutschlands Nachbarländern als Stadtschreiber an der Eine. Sieben waren bereits hier. Was sie alle gemeinsam hatten: Aschersleben war für sie Neuland, sie hatten vor ihrem Aufenthalt keine Verbindung zu dem Ort. Anders sieht das bei Marjolein Visser aus den Niederlanden aus, der nunmehr achten Stadtschreiberin.