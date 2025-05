Am Sonntag, 1. Juni, präsentieren sich Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste bei der Blaulichtmeile auf dem Gildefest in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Am Sonntag, 1. Juni, wird es auf dem Gildefest nicht nur bunt und laut – sondern auch informativ: Die Blaulichtmeile findet in diesem Jahr direkt auf dem Gelände rund um den Mond auf der Herrenbreite statt. Damit rückt sie erstmals ins Zentrum des Geschehens, denn bislang waren die Stände und Fahrzeuge der Einsatzkräfte am östlichen Parkeingang aufgebaut.

„Da dieses Jahr am Sonntag kein Eintritt gezahlt werden muss, kann jeder die Blaulichtmeile besuchen“, erklärt Andreas Heinze, Ortswehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Aschersleben. Denn der Zugang soll für alle Interessierten möglich sein.

Fahrzeuge und Vorführungen

Zwischen 10 und 15 Uhr stellen sich am 1. Juni verschiedene Organisationen vor – darunter die Feuerwehren aus Aschersleben und mehreren Ortsteilen wie Drohndorf, das Technische Hilfswerk, der ASB, der Katastrophenschutz und die Fachhochschule Polizei.

Das Programm bietet nicht nur Einblicke in Fahrzeuge und Ausrüstung, sondern auch mehrere Vorführungen: Um 11.30 Uhr demonstrieren Einsatzkräfte eine Übung zur technischen Hilfeleistung, eine Stunde später übernimmt die Jugendfeuerwehr und zeigt, wie ein brennendes Holzhäuschen gelöscht wird.

Gegen 13.30 Uhr steht ein weiterer Programmhöhepunkt an: In Anwesenheit von Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) und Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab) werden zwei neue Fahrzeuge feierlich an die Ortsfeuerwehr übergeben – ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug sowie ein Gerätewagen Logistik.

„Wir freuen uns auf viele interessierte Besucherinnen und Besucher und auf einen gelungenen Tag“, sagt Heinze.