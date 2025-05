Welches Ehrenamt passt zu mir? Neue Anlaufstelle in Bernburg will hier weiterhelfen

Bernburg/MZ. - Kindern vorlesen. Nachhilfe geben. Patienten im Krankenhaus besuchen. Wer im Rentenalter eine Beschäftigung sucht und sich ehrenamtlich engagieren möchte, aber nicht so richtig weiß, was er machen möchte bzw. was es in Bernburg überhaupt alles gibt, der könnte im neuen Engagementzentrum, das in Trägerschaft des DRK Landesverbandes arbeitet und vom Land gefördert wird, Hilfe finden.