Eine bis zum Brückentag gesperrte Elbbrücke in Schönebeck, eine Sparkasse in Bernburg, die wieder öffnet, eine Tragödie am Wochenende in Borne, die auch heute noch die Menschen im Ort beschäftigt: Im Ticker von Montag, 28. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Montag:

7.20 Uhr: Eine öffentliche Führung durch die Jahresausstellung in der Grafikstiftung Neo Rauch in Aschersleben wird am Reformationstag, 31. Oktober, angeboten.

Gezeigt werden Kostüme und Bühnenbilder für die Lohengrin-Inszenierung 2018 der Bayreuther Festspiele. Die Führung beginnt um 14 Uhr in der Stiftung in der Wilhelmstraße.

B246a: Elbauenbrücke ist ab heute gesperrt

6.44 Uhr: Die Elbauenbrücke in Schönebeck, die die Bundesstraße B 246a über den Fluss führt, wird ab dem heutigen Montag für die ganze Woche voll gesperrt. Grund für die Sperrung ist, wie der Salzlandkreis mitteilt, eine Brückenprüfung.

Von Montag, 28. Oktober, bis Freitag, 1. November, führt die Umleitung laut Salzlandkreis für Autos über Barbyer Straße, Heinitzhof, Hoher Weg, Söker Straße, Tischlerstraße, Elbenauer Straße, Salzstraße und umgekehrt.

Für Lkw gelte eine weiträumige Umleitungsstrecke über die Autobahnen A 2 und A 14 zur Ortsumfahrung B 246a und umgekehrt.

Die Sparkasse am Zepziger Weg ist wieder auf

6.26 Uhr: Die Sparkassen-Geschäftsstelle am Zepziger Weg in Bernburg ist nach einer Rundumerneuerung nun wieder geöffnet.

Die Besucher erkunden die neu gestaltete Filiale. (Foto: Anja Riske)

Das ist am Sonnabend mit einem kleinen Fest gefeiert worden. Was für die Kunden neu ist, erfahren Sie hier.

Immer mehr Menschen gehen zur Tafel

6.19 Uhr: Die Zahl der bedürftigen Menschen, die das Angebot der Tafeln in Schönebeck, Staßfurt und Hecklingen nutzen, steigt weiter an.

So sortieren die Helfer die Lebensmittel bei der Schönebecker Tafel. (Foto: Paul Schulz)

Als Gründe nennen die Helfer vor allem den aktuellen Anstieg der Lebensmittelpreise. Was die Entwicklung für die Tafeln bedeutet, lesen Sie hier.

Ehepaar stirbt bei Feuer im eigenen Haus

5.54 Uhr: Beim Brand eines Einfamilienhauses in Borne in der Verbandgemeinde Egelner Mulde sind in der Nacht zum Sonntag zwei Menschen ums Leben gekommen.

In der Nacht zum Sonntag stand dieses Wohnhaus in der Bierer Straße in Flammen. Dabei kamen zwei Menschen ums Leben. (Foto: Michael Kieler)

Bei den Opfern handelt es sich nach Informationen unserer Redaktion um die Hausbewohner, ein Ehepaar. Der ganze Ort trauert: Heute um 17 Uhr soll es einen Gedenkgottesdienst geben.