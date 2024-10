Zum zweiten Mal haben Kameraden aus Biendorf und Wohlsdorf sowie der Feuerwehrverein ein Halloween-Spektakel in der Kirche veranstaltet. Was den Besuchern dieses Mal geboten wurde.

Schaurig schönes Schauspiel: Kameraden aus Biendorf und Wohlsdorf laden zum Gruseln in der Kirche

Halloween-Feier in besonderer Kulisse

Viele Leute wollen das Stück sehen, das in der mittlerweile entwidmeten Wohlsdorfer Kirche aufgeführt wird.

Wohlsdorf/MZ - Wer am späten Sonnabendnachmittag das Gelände rund um die Wohlsdorfer Kirche betritt, dem kann schon mal ein Schauer über den Rücken laufen. Rund um das mittlerweile entwidmete Gotteshaus hängen Spinnweben. Kürbisfratzen schauen grinsend in die langsam hereinbrechende Dunkelheit. Schaurig schön gestaltete Puppen starren die Besucher aus einem Kinderwagen heraus oder vom Baum hängend an.