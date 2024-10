Den nächsten Hauptgewinn meldet Lotto Sachsen-Anhalt aus dem Salzlandkreis. Eine Spielerin habe mit einem buchstäblichen Sechser im Lotto insgesamt 735.619,70 Euro abgeräumt. Was sie dafür auf ihrem Schein ankreuzen und einsetzen musste.

Bernburg/Staßfurt. - Im Salzlandkreis laufen die Glücksgefühle zur Hochform auf: am Samstagabend glückten gleich zwei bemerkenswerte Hochgewinne. Einen Gewinn von 735.619,70 Euro erzielte eine Lottospielerin aus dem Salzlandkreis mit einem buchstäblichen „Sechser im Lotto“. Das teilt Lotto Sachsen-Anhalt mit.

36,80 Euro für den Tippschein gezahlt

Als eine von drei Lottospielerinnen/Lottospielern bundesweit, die alle sechs aus 49 Gewinnzahlen im Lotto 6 aus 49 richtig hatten (5, 8, 16, 21, 43 und 49) ist sie nun um fast eine Dreiviertelmillion Euro reicher.

36,80 Euro gab die Gewinnerin für ihren Lottoschein aus. Sie kreuzte neben zwölf Tipps Lotto 6 aus 49 auch die Zusatzlotterien Spiel 77 und Super 6 an und spielte für eine Ziehung.

Zweiter Glückspilz gewann mit Spiel insgeamt 77.777 Euro

Der zweite Glückspilz im Salzlandkreis erzielte mit einem BINGO!-Spielschein, auf welchem er die Zusatzlotterie Spielt 77 angekreuzt hatte, einen Hochgewinn beim Spiel 77.

Der Gewinner hatte bei der Ziehung am Samstag sechs Ziffern der siebenstelligen Gewinnzahl richtig und kann sich nun über 77.777 Euro freuen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liegt bei rund 1 zu 1,1 Millionen.

2024 schon 38 Gewinne über 5.000 Euro im Salzlandkreis

„Das Lottoglück fühlt sich scheinbar wohl in Sachsen-Anhalt. Mit diesen Lottogewinnen – die gewiss einige Sonderwünsche in Erfüllung gehen lassen – kann man entspannt und mit positiven Gefühlen in die kältere Jahreszeit starten“, gratulierte Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert.

Beide Glückspilze hatten laut Lotto Sachsen-Anhalt mit Lotto-Card gespielt und brauchen sich um die Gewinnanforderung nicht zu kümmern – sie werden zu ihrem Lottoglück benachrichtigt. Mit diesen beiden Gewinnen steige die Anzahl der Hochgewinne ab 5.000 Euro im Salzlandkreis in diesem Jahr auf bereits 38.