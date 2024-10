Das Sandmännchen bekommt zum Geburtstag gemalte Bilder nach Bernburg geschickt, Staßfurt wünscht sich Schilder ohne Schmierereien auf dem Stadtrundgang, die Shalom-Woche in Schönebeck soll mahnen und erinnern: Im Ticker von Freitag, 25. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

6.52 Uhr: Laut Polizeibericht kontrollierten Beamte in Hoym am Mittwochnachmittag einen 24-Jährigen, der mit einem Pkw in der Nachterstedter Straße unterwegs war. Nachdem der Mann den Eindruck erweckte, unter Drogen zu stehen, und ein entsprechender Schnelltest den Verdacht bestätigte, wurde eine Blutprobe entnommen.

Neben dem Drogenkonsum gab es aber noch andere Auffälligkeiten: Der 24-Jährige war nicht in Besitz eines Führerscheins und bei der Durchsuchung des Mannes wurde eine geringe Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Nun laufen gleich mehrere polizeiliche Ermittlungsverfahren gegen den Mann.

Malen für das Sandmännchen zum Geburtstag

6.28 Uhr: Dieses Jahr feiert das Sandmännchen seinen 65. Geburtstag. Das Museum Schloss Bernburg ruft Kinder und Erwachsene auf, sich bei der Ausstellung zu beteiligen.

Thomas Gruschka und Christiane Heinevetter nehmen die Sandmännchen-Zeichnung von Sina Deutschbein entgegen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Sina Deutschbein hat das gemacht. Warum die 11-Jährige für das Sandmännchen gemalt hat und wie das jeder machen kann, erzählen wir Ihnen hier.

Ein neuer Stadtrundgang in Staßfurt

6.16 Uhr: Die Stadt Staßfurt im neuen Gewand: Die Fraktion WsGS will zusammen mit dem Geschichtsverein die Beschilderung zum Stadtrundgang in Staßfurt aufwerten.

Gar nicht mehr schön: ein beschmiertes Schild beim Stadtrundgang in Staßfurt. (Foto: Bianca Görke)

Der Stadtrat gibt dafür grünes Licht. Warum das unbedingt notwendig ist, erfahren Sie hier.

Eine Woche der Mahnung in Schönebeck

5.54 Uhr: Die Shalom-Woche, eine Veranstaltungsreihe gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus, wird im Salzlandkreis zum fünften Mal durchgeführt. Das steht auf dem Programm.

Die Stolpersteine der Familie Lübschütz in der Salzer Straße 22 sind ein Ort, um der Ermordeten und Verfolgten zu gedenken. (Foto: Johannes Golling)

Es soll vor allem eine Woche der Mahnung werden. Und der Erinnerung an Menschen wie die Familie Lübschütz, für die Stolperstein in der Salzer Straße 22 angebracht sind.