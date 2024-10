Welche Podcasts Bernburg gerne hört, wie die Stadt Schönebeck ihr Geld einnimmt und ausgibt, wie Staßfurt sein Schwimmbad retten will: Im Ticker von Donnerstag, 24. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Das ist neu am Donnerstag:

8.02 Uhr: Zum Tag des Historischen Theaters am Freitag, 25. Oktober, gastiert ab 19.30 Uhr Matthi Engel vom Theater an der Angel Magdeburg mit „Reineke Fuchs“ von Johann Wolfgang von Goethe im Bernburger Carl-Maria-von-Weber-Theater. Es soll ein nicht ganz unpolitischer, vergnüglicher Abend mit Musik werden, heißt es vom Veranstalter.

Karten gibt es in der Stadtinformation Bernburg, Lindenplatz 9, im Metropol, Schlossstraße 20 in Bernburg, unter der Telefonnummer 03471/34 79 40, oder unter www.theater-bernburg.de.

Rheuma-Liga trifft sich in Bernburg

7.23 Uhr: Am Montag, 28. Oktober, findet im Nachbarschaftszentrum Bernburg in der Krumbholzstraße von 14 bis 15 Uhr wieder eine Beratungsveranstaltung für Mitglieder der Rheuma-Liga und die, die es werden wollen, statt. Bei der Veranstaltung wird ein Vorstandsmitglied anwesend sein.

Es können Fragen zur Mitgliedschaft, zu Veranstaltungen der Rheuma-Liga, aber auch Mitgliedsanträge gestellt werden. Auch Kritik werde angehört. Für Montag, 18. November, ist ein Besuch beim Sanitätshaus Klinz geplant. Anmeldungen werden erbeten über Karin Brandt, Telefon 0177/210 85 51.

Unter Drogen am Steuer in Aschersleben

6.49 Uhr: Am Mittwochmorgen kontrollierte die Polizei in Aschersleben einen 48-Jährigen, der mit einem Pkw in der Lindenstraße unterwegs war. Laut Polizeibericht wurden während der Kontrolle typische Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt.

Auf einen positiven Schnelltest folgte eine Blutprobenentnahme, die für das eingeleitete Bußgeldverfahren relevant ist. Dem Mann wurde die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt und die Führerscheinstelle wurde informiert.

Was hören Sie denn so in Bernburg?

6.24 Uhr: Das erste Hörspiel feiert 100-jähriges Jubiläum: Anlass für unsere Redaktion in Bernburg, einen Streifzug durch die Hörgewohnheiten der Menschen in der Stadt zu machen.

Bernburgs Stadtbibliotheksleiterin Sandra Pohl ist auch Fan von Podcasts. (Foto: Engelbert Pülicher)

Und einige von ihnen zu fragen, was sie gerne hören. Die Antworten lesen Sie hier.

83 Millionen rein - und wofür raus in Schönebeck?

6.12 Uhr: Schönebecks Haushaltsplan für das Jahr 2025 wird derzeit vorgestellt. Über 83 Millionen Euro nimmt die Stadt demnach ein. Doch wofür wird das Geld ausgegeben?

Woher kommen die Einnahmen der Stadt Schönebeck? Und wofür werden sie ausgegeben? (Symbolfoto: dpa)

Wie viel Geld die Stadt Schönebeck einnimmt und wofür es ausgegeben wird, haben wir hier einmal für Sie auseinandergenommen.

Einstimmig fürs Staßfurter Bad, aber wie?

5.51 Uhr: Der Stadtrat in Staßfurt beschließt einstimmig: Bürgermeister René Zok soll Möglichkeiten zum Erhalt des Hallenbads prüfen.

Traurig, aber Tatsache: Das Erlebnisbad im Salzlandcenter liegt seit Frühjahr trocken. (Foto: Falk Rockmann)

Seit nun mehr als einem halben Jahr hat Staßfurt kein Hallenbad mehr. Das privat betriebene Schwimmbad im Salzlandcenter wurde am 20. April geschlossen. Wie es weiter geht, ist bis heute unklar.