Zwei große Duelle um internationale Titel stehen am 7. Dezember im Ascherslebener Ballhaus an.

Aschersleben/MZ - Erste Titelverteidigung, zweites Heimspiel: Ascherslebens Box-Profi Julian Vogel steigt am Sonnabend, 7. Dezember, erneut in den Ring, um seinen WBO-Junioren-Weltmeisterschaftstitel zu verteidigen. In einer Pressekonferenz des Boxstalls SES-Boxing ist nun verkündet worden, gegen wen er ran muss: Der 22-jährige Lübecker John Bielenberg will Vogel die Titelverteidigung nicht leicht machen, ganz im Gegenteil: „Für mich ist es eine große Chance, ich werde alles geben!“ Kämpferisch zeigt sich natürlich auch der Lokalmatador: „Ich gebe hundert Prozent und noch mehr – das kann nur mega werden!“