Polizeikontrolle in Dessau Betrunkener Radfahrer gesteht Beamten: „Ich war gerade bei der Blutentnahme“

Am Sonnabendabend haben zwei unterschiedliche Polizeistreifen Radfahrer in Dessau kontrolliert, weil sie durch Schlangenlinien aufgefallen waren. Am Ende gab es eine Überraschung.