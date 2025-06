Besondere Spende in Quedlinburg Kita „Sonnenkäfer“ erhält vielfachen fröhlichen Zuwachs: Wer hier eingezogen ist

In die Kita „Sonnenkäfer“ in Quedlinburg sind neue Bewohner vom fröhlichen Vorschulkind über Katze und Hund bis zum Wolf eingezogen. Wer das ermöglicht hat, und was mit den „Neuen“ geplant ist.