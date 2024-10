Die Gaterslebener Bibliothek rüstet dank großzügiger Förderung in Sachen Recherchetechnik, Tonieboxen und Büchern auf. Am Tag der Bibliotheken können Leser einen Blick darauf werfen.

Was es in Gaterslebener Bibliothek alles Neues zu entdecken gibt

Gatersleben/MZ - Christine Amlow setzt eine kleine Ritterfigur auf eine der vier neuen Tonieboxen. Die ist in guter Gesellschaft. Gleich neben ihr warten noch Pinocchio, der Kleine König und Asterix darauf, ihre Geschichten preiszugeben. „Wir wollen all unsere Tonie-Figuren auf die Boxen laden. Dann müssen die Leute zuhause nicht in ihr eigenes Netz gehen“, erklärt Martina Ruppert, Leiterin der in Gatersleben ansässigen Stadtbibliothek, die dabei Hilfe von Christine Amlow und anderen Mitgliedern des Bücherfreunde-Vereins ExLibris bekommt.