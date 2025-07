Der Verein „Bitterfeld 2024“ und die IG „Herz und Hand“ laden zum vierten Bürgerbrunch auf den Bitterfelder Markt ein. Am Samstag, 5. Juli, geht es um Gespräche, Visionen und eine Rückschau.

Angebot in der Stadtmitte

Bisher gab es dreimal einen Bürgerbrunch in Bitterfeld.

Bitterfeld/MZ. - Samstagmittag, Marktplatz Bitterfeld: Zeit und Ort passen. „Nun müssen noch die Leute kommen“, sagt Hendrik Rohde. Er ist einer von denen, die sich stark machen für den Bitterfelder Bürgerbrunch, der jetzt zum vierten Mal über die Bühne geht. Organisiert wird er vom Verein „Bitterfeld 2024“ in Zusammenarbeit mit der Interessengruppe „Herz und Hand“. Einer Vereinigung, die sich stark macht für das Leben in der Stadt und Region, kulturelle Impulse setzen, vor allen Dingen aber Menschen zusammenbringen will.