Der Neudorfer Gospelchor „Harzgospel“ hat in den zurückliegenden Jahren die Hälfte seiner Mitglieder verloren. Jetzt haben die Sängerinnen um Chorleiter Peter Strahlendorf einen Aufruf gestartet. Ob der schon was gebracht hat und wie eine Probe abläuft.

Gospelchor in Neudorf will wieder größer werden – mit welcher Besonderheit er lockt

Neudorf/MZ. - Seinem Ohr entgeht nichts. Es geht um eine Stelle im Lied. „Das Problem ist dieser Tonartwechsel. Ihr wart zu tief am Schluss“, sagt Peter Strahlendorf, „das hört sich so an, als ob wir das in Moll beenden. Das ist aber Dur. Und Dur ist viel fröhlicher als Moll.“ Stimme für Stimme muss noch mal ran. „Okay, das war ein bisschen besser“, konstatiert der Leiter des Neudorfer Gospelchors „Harzgospel“. Aber es geht noch besser. Erneut stimmen die Frauen in den Gesang ein: „Gott hat mir längst einen Engel gesandt …“. Und wie der letzte Ton verklingt, ist auch Strahlendorf zufrieden. „Das war sehr schön“, lobt er.