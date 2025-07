Neuer Auftrag für Bürgermeister Thomas Schneider: Er soll ein Konzept erarbeiten, wie die Stadt Südliches Anhalt sich bei Wärmenetz-Firma einkaufen kann. Was würde das kosten?

Städtische Beteiligung am Wärmenetz? Konzept soll bis Ende des Jahres erarbeitet werden

In Quellendorf wird seit längerem am Netz gebaut.

Südliches Anhalt/MZ. - Bürgermeister Thomas Schneider (parteilos) soll bis Ende des Jahres ein Konzept ausarbeiten, in dem steht, wie die Stadt Südliches Anhalt sich finanziell am Nahwärmenetz bzw. an der verantwortlichen Firma „Renergiewerke Fuhne“ beteiligen kann. Das hat der Stadtrat Ende Juni einstimmig bei drei Enthaltungen beschlossen.