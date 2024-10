An der Bundesstraße 180 zwischen Winningen und Abzweig Cochstedt sind bisher viele Autos auf den neu ausgebauten Radweg R1 nach Neu Königsaue abgebogen. Damit ist jetzt Schluss.

Erst seit einer Woche verhindern Poller am Radweg R1 das Abbiegen von der B180 in Richtung Neu Königsaue.

Winningen/Neu Königsaue/MZ - Seit ein paar Wochen ist der Europa-Radfernwanderweg R1 im Salzlandkreis in vielen Teilabschnitten erneuert und für die Radler ein attraktiver Weg geworden. Statt einem fast zugewachsenem Trampelpfad, der einst als dünn asphaltierter Radweg neben dem Feldweg angelegt war, gibt es nun in einigen Abschnitten einen breiten asphaltierten Radweg, der auch von Landwirtschaftsfahrzeugen genutzt werden soll. So auch im Abschnitt zwischen Neu Königsaue und Hecklingen.