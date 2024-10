Andreas Raters ist neuer Regionalbereichsbeamter in den Seeland-Ortschaften und entlastet damit Klaus-Ulrich Schnita. Was das für die Seeländer bedeutet.

Andreas Raters (rechts) ist der neue Regionalbereichsbeamte im Seeland. Er unterstützt damit Klaus-Ulrich Schnita, der schon seit Jahren in dieser Region im Einsatz ist.

Seeland/MZ - „Wir haben schon zusammen gearbeitet, im Einsatzdienst von Aschersleben“, nickt Andreas Raters zu Klaus-Ulrich Schnita hinüber. Jetzt sind die beiden Polizisten wieder ein Team. Als frischgebackener Regionalbereichsbeamter unterstützt der 51-Jährige nämlich die Polizeiarbeit im Seeland, so dass sein Kollege nicht mehr alleine dort unterwegs sein muss. „Ich freu mich über die Verstärkung“, so Schnita, der neun Jahre lang – abgesehen von der kurzzeitigen Unterstützung durch zwei Kollegen – als Alleinkämpfer in den sechs Ortsteilen unterwegs gewesen ist. Dabei gibt es als Regionalbereichsbeamter viel zu tun.