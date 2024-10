Ilberstedt/MZ. - Es war die erwartet emotionale Debatte: Die Neufassung der Hauptsatzung in Ilberstedt, die schon vor dem eigentlichen Tagesordnungspunkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag für Diskussionen sorgte. Denn die Fraktion der Heimatfreunde hätte den besagten Punkt gern von der Tagesordnung genommen und zu einem späteren Zeitpunkt darüber abgestimmt. „Die vorliegende Fassung ist völlig neu. Wir sehen sie heute zum ersten Mal in dieser Form“, meinte Roland Halang. Die neue Satzung sei zwar auch Thema im jüngsten Hauptausschuss gewesen. Das aber seien aus seiner Sicht nur Hinweise gewesen. Der Antrag der Heimatfreunde, den Punkt noch einmal zu vertagen, fand indes keine Mehrheit.

