Nach der Premiere am Osterwochenende und weiteren Auflagen in den Folgemonaten verabschiedet sich der Bernburger Regionalmarkt nun in die Winterpause. Die nächsten Termine stehen aber bereits fest.

Anja Haucke aus Köthen war mehrmals beim Bernburger Regionalmarkt dabei. An ihrem Stand bietet sie unter anderem handgemachte Dekoartikel, Schmuckstücke und Schlüsselanhänger an.

Bernburg/MZ - Am Osterwochenende hat in Bernburg eine Premiere stattgefunden: Zum ersten Mal gab es auf dem Karlsplatz einen Regionalmarkt mit breitgefächertem Angebot – von Fisch und Wurst über Blumen bis hin zu handwerklichen Erzeugnissen. Mit Ausnahme von Mai und August hat der Markt seitdem einmal monatlich stattgefunden, am vergangenen Sonnabend aber zum vorerst letzten Mal: Der Regionalmarkt verabschiedet sich in eine Winterpause.