Sonniges Wetter, sonnige Gemüter – in bewährter Weise hält Naumburg am Kirschfest-Sonntag seine Peter-Pauls-Messe ab. Nach dem ökumenischen Gottesdienst und der Eröffnung durch Oberbürgermeister Armin Müller trifft auf dem Marienplatz und in der Marienstraße Neues auf Tradition.

Naumburg. - In schnelllebigen Zeiten sind Traditionen eine Wohltat. So zog es denn am Sonntag viele Gäste des Naumburger Hussiten-Kirschfestes zur Peter-Pauls-Messe, an deren Ablauf seit Jahrzehnten nicht gerüttelt wurde.