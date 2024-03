Erstmals hat am Wochenende auf dem Karlsplatz in Bernburg ein Regionalmarkt stattgefunden. Veranstalter, Händler und Kunden sind mit der Eröffnung zufrieden. Weitere Auflagen sollen folgen.

Erfolgreiche Premiere auf dem Karlsplatz: So lief der erste Bernburger Regionalmarkt

Viel los in Bernburgs Innenstadt

Bernburg/MZ - Damit, dass es gut wird, hatte man gerechnet. Dass aber so viel los sein würde, kam doch überraschend. – So ungefähr lässt sich der Tenor zusammenfassen beim ersten Regionalmarkt, der am Sonnabend auf dem Karlsplatz stattgefunden hat. Händler, Veranstalter und Besucher waren von der Premiere angetan.