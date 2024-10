In Aschersleben werden weiter Ideen für kulturelle Millionenförderung gesammelt

Aschersleben/MZ - Zwei Termine stehen im Raum: Am 16. Dezember ist Abgabetermin für das Konzept „4 Städte - 3 Landkreise - 1 Region“. Am 15. Mai wird eine Jury durch die Region reisen und prüfen, ob das Vorhaben förderwürdig ist. Ein Vorhaben, das die Zusammenarbeit zwischen den Städten Aschersleben, Falkenstein/Harz, Seeland und Arnstein auf eine neue Stufe heben soll. Kulturelle Angebote sollen die Menschen der Region verbinden, sie zusammenbringen und einbeziehen. Die Konkurrenz um die Fördermittel ist groß, 100 Regionen bundesweit bewerben sich darum, nur 30 werden am Ende profitieren.