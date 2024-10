Unter Atemschutz geht es in das verrauchte Treppenhaus der Seelandschule in Nachterstedt.

Nachterstedt/MZ - Freitag, 18.10 Uhr in Nachterstedt. Der Sirenenton reißt den Seeland-Ort plötzlich aus der Feierabendruhe. Aus einem Fenster im oberen Stockwerk der Seelandschule wälzt sich Rauch in die klare Herbstluft. Hilferufe sind zu hören. Die Schüler, deren Stimmen aus dem offenen Fenster zu vernehmen sind, können das Haus offenbar nicht über die Treppe verlassen. Nach fünf Minuten biegt das erste Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Nachterstedt mit Martinshorn und Blaulicht in die Straße ein. Immer mehr Feuerwehrleute rücken an, wenig später kommen auch Einsatzkräfte aus Frose und Hoym hinzu.