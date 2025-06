Acht Männer haben die Shell-Tankstelle in Teutschenthal bestohlen. Bei der Tat wurden die mutmaßlichen Diebe von einer Überwachungskamera gefilmt. Wer erkennt sie auf den Fahndungsbildern der Polizei?

Acht Männer beklauen Shell-Tankstelle in Teutschenthal – Wer erkennt sie? (Fotos im Text)

Eine Shell-Tankstelle ist in Teutschenthal von acht Männern gemeinschaftlich beklaut worden.

Teutschenthal. – Acht Männer sollen bereits am Sonntagnachmittag, dem 23. Februar, eine Shell-Tankstelle in der Lauchstädter Straße in Angersdorf, einem Ortsteil von Teutschenthal nahe Halle, gemeinsam beklaut haben, wie die Polizei meldet.

Demnach stahlen die Männer Waren im Wert von gut 250 Euro und verließen 20 Minuten später die Tankstelle wieder, ohne die entwendeten Gegenstände zu bezahlen. Dabei seien die Langfinger von einer Überwachungskamera gefilmt worden.

Nun sucht die Polizei mit Fahndungsbildern nach den acht Männern. Wer erkennt sie auf diesen Fotos?

Diebstahl in Teutschenthal: Wer erkennt diesen Mann? Bild: Polizei/Überwachungskamera

Shell-Tankstelle im Saalekreis beklaut: Wer weiß, wo sich diese Männer aufhalten? Bild: Polizei/Überwachungskamera

Diese Männer betraten gemeinsam die Tankstelle in Teutschenthal. Bild: Polizei/Überwachungskamera

Die Polizei fahndet nach den abgebildeten Männern, die eine Tankstelle im Saalekreis bestohlen haben sollen. Bild: Polizei/Überwachungskamera

Wer die Männer erkennt oder weiß, wo sie sich aufhalten, wird gebeten, sich bei der Polizei des Saalekreises unter der Rufnummer 03461/4460 oder per E-Mail unter der Adresse [email protected] zu melden.

Jeder Hinweis ist willkommen.