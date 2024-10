Der Kreativ- und Secondhand-Markt lockt mit rund 40 Ständen in die Ascherslebener Ballhaus-Arena. An einigen Tischen weihnachtet es schon. Deko-Fans schwelgen in Holz, Glas, Papier und Textil.

Aschersleben/MZ - Wo für gewöhnlich Bälle rollen und fliegen, bestimmt am Sonntag buntes Markttreiben das Bild. Zu einem Kreativ- und Secondhand-Markt war ins Ballhaus am Seegraben eingeladen worden. Rund 40 Hobbybastler und Verkäufer alter Schätze von der CD bis zur Motorradjacke, von der Puppe bis zum Kinderbuch bevölkern die Arena. Andere zeigen, was sie in ihrer Freizeit unter geschickten Händen entstehen lassen: Dekoratives aus Holz, Papier, Stoffen oder Papier, Schmuck, Textilien, kleine und größere Geschenke und vieles mehr.