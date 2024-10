Geplante Einsparungen Ascherslebener Ehrenamtler sehen Kürzungen bei Landesverkehrswacht kritisch

Die Verkehrswacht in Aschersleben schult ehrenamtlich Kinder in Kitas und Schulen sowie Senioren in Verkehrssicherheit. Was man zu Kürzungsplänen beim Landesverband sagt.