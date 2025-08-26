Eine ganz alte Glocke will Staßfurt nicht nach Großmühlingen zurückschicken, Zuchau feiert ein ganz schön sportliches Dorffest, die alte Autosattlerei aus DDR-Zeiten in Bernburg könnte zum Bauprojekt werden: Im Ticker von Dienstag, 26. August 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

6.56 Uhr: Anfang des Jahres hatte der Schackstedter Verein „Natur und Handwerk“ dazu aufgerufen, das Thema Schmetterlinge kreativ umzusetzen. Die Ergebnisse lassen sich ab Sonntag, 31. August, im Seminarhaus am Bellebener Weg begutachten.

Um 14 Uhr wird die Ausstellung zum Thema Schmetterlinge eröffnet, die nicht nur Malerei und Collagen, sondern auch Fotos und Gehäkeltes zeigt. Dazu gibt es laut Ankündigung ein Unterhaltungsangebot für die ganze Familie.

So können zum Beispiel Schmetterlinge gebastelt werden, in der Märchenlaube werden Geschichten über Insekten zu hören sein und im Schaugarten können sich die Besucher über Futterpflanzen für Raupen und Nektarpflanzen für Schmetterlinge informieren.

Die 700-jährige Glocke soll in Staßfurt bleiben

6.25 Uhr: Unfassbar alt ist die Glocke vom Tiergarten. Zuletzt war das Interesse an dem Guss groß, obwohl die Bronzeglocke einen Riss hat.

Die Glocke vom Staßfurter Tiergarten. Links ist der Riss zu sehen. (Foto: Falk Rockmann)

Jetzt wollen die Staßfurter sie aber nicht mehr nach Großmühlingen geben. Die ganze Geschichte lesen Sie hier.

Sportliches Dorffest in Zuchau

6.12 Uhr: Krähende Gockel und Friedensfahrer in Zuchau: Das Dorffest am Wochenende wurde sportlich und laut.

Wer braucht da schon Deutschland Tour! Die jüngsten Friedensfahrer waren in Zuchau mit am Start. (Foto: Thomas Linßner)

Höhepunkte waren die Kleine Friedensfahrt, die Familienolympiade und das Hähnekrähen. Wer dabei schließlich gewinnen konnte, verraten wir Ihnen hier.

Wohnen, wo in der DDR Sitzschoner für Trabis gemacht wurden?

5.58 Uhr: Hoffnung für die alte Autosattlerei in Bernburg? Seit Jahren ist sie ein Schandfleck am Übergang zum Stadtteil Roschwitz - ein Lost Place.

Die ehemalige Autosattlerei an der Gröbziger Straße steht nun wieder zum Verkauf. (Foto: Engelbert Pülicher)

Nun soll die Industriebrache in anderer Form genutzt werden. Aber dafür braucht es einen Investor.