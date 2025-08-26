Vom Handtaschenweitwurf bis zur Achterbahn: Der Heimatverein verwandelte den Anger in ein Festgelände. Gleich nebenan krönten die Schützen ihre Könige – ein Wochenende voller Programm für Groß und Klein.

Frose/mz. - Pia hat’s drauf: Offensichtlich hat die Zwölfjährige die richtige Technik schon gefunden. Jedenfalls schleudert sie die Handtasche über 14 Meter weit und ist damit die Beste im Wettbewerb der Kinder. Später sind noch Jugendlichen und die Erwachsenen dran, und auch das Fasswerfen am Sonntag hat schon lange Tradition in Frose. Dort ist am Wochenende gleich doppelt gefeiert worden – das Heimatfest und das Schützenfest nebenan im Vereinshaus.