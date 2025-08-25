Ein Pferdefestival begeistert die Besucher in Aschersleben, der Sprung in die Elbe begeistert in Schönebeck, ein Löderburger stellt sich nach einem brutalen Angriff der Polizei und geht in Haft, in Bernburg brennen schon wieder Autos: Im Ticker von Montag, 18. August 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

8.12 Uhr: Ein Pferd ist am Sonntagnachmittag am Stadtrand von Bernburg in die Fuhne gestürzt. Mehrere Stunden steckte das Tier im verschlammten Fluss fest.

Mehrere Versuche, das Tier aus dem schlammigen Wasser zu ziehen, scheiterten. (Foto: Engelbert Pülicher)

Wie die spektakuläre Rettungsaktion ablief, erzählen wir Ihnen hier.

Jubel und viel Begeisterung für die Deutschland Tour

7.47 Uhr: Noch ein Großereignis, das den Salzlandkreis nicht nur streift: Für Jubel und ganz viel Begeisterung sorgten die internationalen Radrennprofis der Deutschlandtour 2025 am Sonntag auf der Etappe von Halle nach Magdeburg.

Sie kommen nicht voran, machen aber Stimmung auf dem Rad: Auch von ganz speziellen Rädern wurden die Rennfahrer angefeuert. (Foto: Frank Gehrmann)

In Aschersleben und anderenorts im Salzlandkreis ordentlich angefeuert wurden sie lautstark angefeuert.

Lkw-Kontrolle an der A 14: Viele Mängel festgestellt

7.22 Uhr: Bereits am vergangenen Donnerstag hat die Polizei auf der A14 auf Höhe von Großmühlingen eine großangelegte Kontrolle durch.

Wie jetzt bekannt wurde, musste ein Großteil der kontrollierten Lastkraftwagen beanstandet werden. Die Einzelheiten zur Kontrolle lesen Sie hier.

Feuerwehreinsatz bei Wohnungsbrand in Staßfurt

7.05 Uhr: Zu einem Wohnungsbrand in Staßfurt rückten 34 Kameraden und acht Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Staßfurt und Löderburg am Sonntagnachmittag aus.

Einsatzkräfte löschen auf dem Balkon der Brandwohnung im 4. Stock letzte Glutnester an der Wandverkleidung. (Foto: Falk Rockmann)

Was genau passiert ist, lesen Sie hier.

Das war das Pferdefestival in Aschersleben

6.53 Uhr: Das 13. Ascania-Pferdefestival begeistert wieder viele Reitsportfreunde in Aschersleben.

Die Vierspänner-Ponys geben richtig Gas beim Hindernisfahren. (Foto: Frank Gehrmann)

Neben den sportlichen Höhepunkten gab es auch ein buntes Rahmenprogramm. Das Festival in Bildern sehen Sie hier.

Nach Großfahndung: Löderburger stellt sich und geht in Haft

6.26 Uhr: Und dann hatte ihn die Polizei: Nach einem Angriff auf seine Ehefrau, bei dem er sie gewürgt und mit dem Tod bedroht haben soll, hat sich ein 59-jähriger Mann aus Löderburg am Freitagabend noch in Bernburg bei der Polizei gestellt.

Von einem versuchten Tötungsdelikt spricht die Polizei nach dem Angriff eines Staßfurters auf seine Ehefrau am Donnerstagabend. Am Freitagabend hat er sich der Polizei gestellt. (Symbolfoto: dpa)

Zuvor hatten die Ermittler mit einem Großaufgebot nach ihm gesucht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde er von einem Richter in Untersuchungshaft geschickt und in die Justizvollzugsanstalt Burg gebracht. Alles Weitere zu dem Fall lesen Sie hier.

In Bernburg brennen wieder drei Autos

6.13 Uhr: Schon wieder: Die Fahrzeugbrände in Bernburg gehen immer weiter.

Drei Autos fielen den Flammen in der Nacht zum Sonntag in Bernburg zum Opfer. (Foto: Feuerwehr Bernburg)

Auch in der Nacht zum Sonntag standen wieder Autos in Flammen. Was dazu bisher bekannt ist, berichten wir Ihnen hier.

43 Sprünge in die Elbe in Schönebeck

5.54 Uhr: Der Tag an der Elbe: Der 22. Elbebadetag in Schönebeck stand ganz im Zeichen des Flusses.

Ab ins warme Nass. Die Elbe lud mit angenehmen 20 Grad zum Schwimmen ein. (Foto: Stefan Demps)

43 mutige Männer und Frauen warfen sich in die Fluten, bevor dann die Drachenboote durch die Wellen schossen.