Reitsport auf der Herrenbreite Tempo und Eleganz: Unsere Bilder vom 13. Ascania-Pferdefestival in Aschersleben
Das 13. Ascania-Pferdefestival begeistert wieder viele Reitsportfreunde in Aschersleben. Neben den sportlichen Höhepunkten gibt es auch ein buntes Rahmenprogramm.
Aschersleben/MZ - Beim 13. Acania-Pferdefestival kämpfen an diesem Wochenende wieder Reitsportler aus ganz Deutschland um Preise und Pokale. Bei durchwachsenem Wetter zieht es auch viele Besucher auf die Herrenbreite, die neben den sportlichen Höhepunkten auch ein buntes Rahmenprogramm erleben können. Höhepunkt war am Sonnabend dergroße Kutschenkorso durch die Innenstadt. Am Sonntag wird mit Spannung die Springprüfung der Klasse S*** erwartet – die einzige Prüfung dieser Klasse in Sachsen-Anhalt. Hier unsere Bilder vom Festival.
