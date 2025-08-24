Das 13. Ascania-Pferdefestival begeistert wieder viele Reitsportfreunde in Aschersleben. Neben den sportlichen Höhepunkten gibt es auch ein buntes Rahmenprogramm.

Tempo und Eleganz: Unsere Bilder vom 13. Ascania-Pferdefestival in Aschersleben

Die Vierspänner-Ponys geben richtig Gas beim Hindernisfahren.

Aschersleben/MZ - Beim 13. Acania-Pferdefestival kämpfen an diesem Wochenende wieder Reitsportler aus ganz Deutschland um Preise und Pokale. Bei durchwachsenem Wetter zieht es auch viele Besucher auf die Herrenbreite, die neben den sportlichen Höhepunkten auch ein buntes Rahmenprogramm erleben können. Höhepunkt war am Sonnabend dergroße Kutschenkorso durch die Innenstadt. Am Sonntag wird mit Spannung die Springprüfung der Klasse S*** erwartet – die einzige Prüfung dieser Klasse in Sachsen-Anhalt. Hier unsere Bilder vom Festival.

Nancy Krause vom RFV Einetal Westdorf-Aschersleben beim Springen in der Klasse M**. (Foto: Frank Gehrmann)

Eleganz beim Dressurreiten der Klasse S**. (Foto: Frank Gehrmann)

Bei durchwachsenem Wetter waren die Ränge am Sonnabend gut gefüllt. (Foto: Frank Gehrmann)

Der Kutschenkorso ist auf der Herrenbreite eingetroffen. (Foto: Frank Gehrmann)

Das Stafettenspringen unter Flutlicht. (Foto: Frank Gehrmann)

Der Erntewagen führte den großen Kutschenkorso an. (Foto: Frank Gehrmann)

Der Weltmeister-Spielmannszug aus Hettstedt. (Foto: Frank Gehrmann)

Die Voltgiergruppe vom Pferdehof Schick aus Schwittersdorf. (Foto: Frank Gehrmann)

Ringreitwettbewerb mit dem Ringreitverein Caspar. (Foto: Frank Gehrmann)