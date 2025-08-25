Am Ascherslebener Tomatengarten ist nicht alles rot, sondern auch orange, gestreift, schwarz oder lila. Zum 14. Mal wird zum Tomatentag eingeladen. Und die Fans kommen wieder in Scharen.

Ascherslebener Tomatengarten ist wieder Magnet für Gartenfreunde aus nah und fern

Aschersleben/MZ - Matthias Stier hat seine Lieblingssorte längst gefunden: Er schwört auf die Black Cherry. Sie ist klein, fest, leicht süßlich im Geschmack, doch nicht zu sehr. Am Sonnabend im Tomatengarten an der Grundschule Pfeilergraben hat er viel zu erklären. Denn wie seit Jahren kommen die Gartenfreunde in Scharen zum Tomatentag, bewundern die Vielfalt der Sorten, lassen sich beraten, kaufen Samen und haben viele Fachfragen.